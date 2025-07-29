Обвинявшая Хорнера сотрудница Red Bull перешла на новую должность

После Гран При Великобритании в команде Red Bull Racing состоялась смена руководства — бессменный глава коллектива Кристиан Хорнер отправлен в отставку в год 20-летия команды, которую он возглавлял с момента дебюта Red Bull в Формуле 1.

© autosport.com.ru

Топ-менеджер лишился своего поста в том числе и из-за скандала по обвинениям в неподобающем поведении, которые последовали от одной из сотрудниц австрийской команды в начале 2024 года. Внутреннее расследование полностью оправдало Хорнера, однако скандал вокруг Кристиана подорвал его репутацию и ослабил позции внутри коллектива.

Сотрудник, личность которого PlanetF1 не разглашает по юридическим соображениям, был отстранён от работы с сохранением полной заработной платы, однако позднее, в начале 2025 года, этот человек покинул Red Bull. Недавно девушка заняла новую должность в автоспортивной индустрии.