Росберг предвосхитил шаг Mercedes после слов Марко о Ферстаппене

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением об ожидаемых решений «Мерседеса». Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщал, что лидер команды Макс Ферстаппен останется в коллективе в 2026 году.

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«Теперь нам нужно посмотреть, что будет делать «Мерседес»? Будут ли они действовать быстро? Я считаю, что им следовало бы действовать быстро и, в первую очередь, продлить контракт с Джорджем», — приводит слова Росберга GPblog со ссылкой на Sky Sports.

В настоящий момент Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 157 очков. Лидером чемпионата является Оскар Пиастри из «Макларена» (266 баллов).