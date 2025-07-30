Пилот McLaren поделился первыми впечатлениями о машине 2026 года

Юниор McLaren Алекс Данн поделился первыми ощущениями от работы с автомобилем 2026 года, который он тестирует на симуляторе команды. По словам ирландца, машина ощутимо отличается от нынешней, и пилотам, как и инженерам, предстоит адаптироваться к множеству изменений.

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С 2026 года в Формуле 1 вступят в силу новые технические регламенты, которые могут радикально изменить расстановку сил в пелотоне. McLaren, как и остальные команды, активно готовится к этим переменам, в том числе с помощью работы с молодыми пилотами.