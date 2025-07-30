«Не очень приятно». Пилот McLaren поделился первыми впечатлениями о машине 2026 года
Юниор McLaren Алекс Данн поделился первыми ощущениями от работы с автомобилем 2026 года, который он тестирует на симуляторе команды. По словам ирландца, машина ощутимо отличается от нынешней, и пилотам, как и инженерам, предстоит адаптироваться к множеству изменений.
С 2026 года в Формуле 1 вступят в силу новые технические регламенты, которые могут радикально изменить расстановку сил в пелотоне. McLaren, как и остальные команды, активно готовится к этим переменам, в том числе с помощью работы с молодыми пилотами.
«Изменений действительно много, – рассказал Данн в беседе с GPblog. – Отличия довольно серьёзные. Думаю, можно сказать, что по ощущениям автомобиль 2026 года не такой приятный, как нынешний. Но всё равно – это круто. В следующем году придётся учитывать гораздо больше факторов, и у команды сейчас полно задач, чтобы всё реализовать правильно и хорошо начать сезон. Но, уверен, нас ждёт очень интересный чемпионат».
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