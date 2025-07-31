Aston Martin продаст долю в одноименной команде «Формулы-1»

Компания «Астон Мартин» сообщила о предстоящей продаже доли в одноименной команде «Формулы-1».

Автопроизводитель продаст акции на 110 миллионов фунтов (около 146 миллионов долларов) неназванному покупателю. Сделка пока не завершена.

Стоимость всего коллектива оценили примерно в 2,4 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов). Сумма существенно выросла с прошлого года, когда в «Астон Мартин» вложились фирмы HPS Investment и Accel. Тогда команду оценили в 1,8 миллиарда фунтов (2,4 миллиарда долларов), сообщал владелец Лоренс Стролл. В 2023-м оценка составила миллиард фунтов (1,3 миллиарда долларов).