Мать Оскара Пиастри встретилась с любимым пилотом «Формулы-1»

На Гран При Бельгии Николь Пиастри — мать австралийского пилота McLaren Оскара Пиастри — исполнила свою мечту и получила возможность встретиться со своим любимым гонщиком Формулы 1. Оказалось, что Николь болеет за японца Юки Цуноду.

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В Спа в хоспиталити Red Bull Racing пригласили Николь Пиастри, которая встретилась с гонщиком австрийской команды. Юки подписал для своей фанатки бейсболку, а Николь пообещала ходить в этой кепке на протяжении уик-энда — Цунода пошутил, что с такой бейсболкой у неё возникнут проблемы в McLaren. В свою очередь Пиастри поблагодарила японца за подарок и пожелала ему удачи, отметив, что он очень хороший человек.

«Ребята, это случилось! Большое спасибо, что зашли, Николь Пиастри», — написала в своих официальных аккаунтах в соцсетях Red Bull Racing, разместив фото и короткий видеоролик со встречи в дни Гран При Бельгии.

Напомним, Оскар Пиастри лидирует в личном зачёте чемпионата мира, тогда как Юки Цунода занимает только 17-е место, уступая 256 очков первой позиции.