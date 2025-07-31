Гонщик Даниил Квят может лишиться работы в 2026 году

Российско-итальянский гонщик Даниил Квят, который в сезоне-2025 выступает за заводскую команду Automobili Lamborghini Squadra Corse в турнире IMSA в классе GT Prototype (GTP) в зачёте Michelin Endurance Cup, может лишиться работы в следующем сезоне.

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По информации портала Endurance Info, итальянский автопроизводитель испытывает сложности со своим «гиперкаром» Lamborghini SC63, который неконкурентоспособен и не отличается высокой надёжностью. В 2025 году успехом для команды является просто финиш в многочасовой гонке, что не привлекает потенциальных партнёров.

Lamborghini лишилась команды Iron Lynx, которую в текущем сезоне сменила Riley, однако контракт рассчитан только до конца 2025 года. Нового технического партнёра марка пока не нашла, так что проект в «гиперкарах», а вместе с тем и рабочие места для пилотов остаётся под вопросом.