Гюнтер Штайнер: Ферстаппен остается в Red Bull не из-за верности

Гюнтер Штайнер: Макс Ферстаппен остаётся в Red Bull не из-за верности
Несмотря на отсутствие официального подтверждения, спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко уже дал понять: Макс Ферстаппен останется в команде из Милтон-Кинса в сезоне 2026 года. По мнению Гюнтера Штайнера, решение Ферстаппена остаться с «Красными Быками» обусловлено вовсе не верностью, а осознанием рисков, связанных со сменой команды в преддверии радикальных изменений технических правил.
«Сейчас перейти и подписать трёхлетний контракт с другой командой… А вдруг он окажется не в той машине уже в следующем году? Этот риск для него слишком велик, – сказал Штайнер Sport.de. – Если потребуется, он сможет уйти уже в конце следующего года, если машина окажется неспособной бороться за титул. Ты просто не знаешь, насколько сильна будет конкуренция. Red Bull – хорошая команда, но и остальные не так уж плохи. В следующем году всё новое: шасси, аэродинамика, двигатель. Никто не знает, кто справится лучше всех. Остаётся только ждать».