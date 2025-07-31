Гюнтер Штайнер: Ферстаппен остается в Red Bull не из-за верности

Несмотря на отсутствие официального подтверждения, спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко уже дал понять: Макс Ферстаппен останется в команде из Милтон-Кинса в сезоне 2026 года. По мнению Гюнтера Штайнера, решение Ферстаппена остаться с «Красными Быками» обусловлено вовсе не верностью, а осознанием рисков, связанных со сменой команды в преддверии радикальных изменений технических правил.

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