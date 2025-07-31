Льюис Хэмилтон может стать автором антирекорда

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон может установить антирекорд Ferrari, если не поднимется на подиум в ближайших гонках. Британец провёл уже 13 Гран При за Скудерию – и пока без единого финиша в топ-3, а лучшим результатом остаётся четвёртое место в Сильверстоуне.

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При этом Хэмилтон – абсолютный рекордсмен Хунгароринга. Он побеждал в Венгрии восемь раз, а свой последний поул в Формуле 1 завоевал именно здесь – в 2023 году. Однако если британский гонщик не поднимется на подиум в предстоящей гонке, то окажется на шаг ближе к сомнительному достижению.

В истории Ferrari только два пилота дольше ждали первого подиума: Дидье Пирони и Жиль Вильнёв. Хэмилтон уже провёл 13 гонок без подиума и находится на третьем месте в этом списке.

Больше всего гонок до первого подиума за Ferrari:

Дидье Пирони – 19 Жиль Вильнёв – 14 3. Льюис Хэмилтон – 13 Герхард Бергер – 12 Клифф Эллисон – 6

Для сравнения, Себастьян Феттель начал свой путь в Скудерии с третьего места в Австралии-2015, а Кими Райкконен и Фернандо Алонсо и вовсе выиграли дебютные гонки в красных комбинезонах. Шарль Леклер финишировал третьим уже во втором Гран При за команду – в Бахрейне в 2019 году.