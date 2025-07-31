Льюиса Хэмилтона напугали в соцсетях

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон в последнее время активизировался в соцсетях. В сервисе микроблогов X пилот Ferrari отреагировал на шутку одного из пользователей, которая якобы даже напугала британского гонщика.

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В одном из аккаунтов появилась картинка «Срочно!» с фотографией Хэмилтона, которая стилизована под сообщения официального аккаунта Формулы 1 с громкими событиями из чемпионата мира. Но в шуточной иллюстрации её автор написал «Льюис Хэмилтон. Он ничего не сделал. Я просто хочу, чтобы вы все посмотрели на него». В комментариях к посту появился и герой снимка.

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«На секунду это меня заставило забеспокоиться», — написал британец, чем вызвал волну одобрительных реакций на своё сообщение, которое никто не ожидал увидеть в не самом популярном аккаунте, где появилась шуточная картинка.