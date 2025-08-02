Леклер выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Пиастри — второй, Норрис — третий

Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул в квалификации Гран-при Венгрии. Пилот «Макларена» Оскар Пиастри по итогам сессии стал вторым. Третью позицию завоевал его напарник Ландо Норрис.

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» по итогам квалификации стал лишь восьмым.

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации показал 12-й результат.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:15.372.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.026.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.041.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.053.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.109.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.126.

7. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.353.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.356.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.449.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.543.

После второго сегмента выбыли:

11. Оливер Берман («Хаас») — 1:15.694.

12. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:15.702.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:15.781.

14. Франко Колапинто («Альпин») — 1:16.159.

15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:16.386.

После первого сегмента выбыли:

16. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:15.899.

17. Пьер Гасли («Альпин») — 1:15.966.

18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:16.023.

19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:16.081.

20. Александр Албон («Уильямс») — 1:16.223.