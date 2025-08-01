Льюис Хэмилтон: интеграция в Ferrari была настоящей битвой

Британский гонщик Льюис Хэмилтон признал, что процесс адаптации к новой команде оказался сложным. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Венгрии.

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«Этот сезон — самый напряжённый в моей карьере. С точки зрения работы интеграция в новую команду и новую культуру — это было непросто. Не всё прошло гладко, это была настоящая битва. Всё, чего я хочу, — это выложиться по максимуму, даже если на трассе не всегда получается. За кулисами есть вещи, которые мы можем улучшить, и я сам могу стать лучше», — приводит слова 40-летнего гонщика Tuttosport.

Ранее Хэмилтон сообщил, что представил команде три аналитических документа с предложениями по улучшению работы. Первый из них он подготовил после стартовых гонок сезона, остальные — во время летней паузы. По словам пилота, его идеи были восприняты положительно.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон перешёл в «Феррари» перед началом сезона-2025. До этого он более десяти лет выступал за «Мерседес», где завоевал шесть из своих семи титулов.