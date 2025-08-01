Испанский гонщик Фернандо Алонсо не примет участия в первой пятничной тренировке на трассе «Хунгароринг». Гонщик «Астон Мартин» испытывает мышечную боль в спине. Его место во время первой сессии займет резервный пилот команды Фелипе Другович.

«В течение нескольких дней после Гран-при Бельгии Фернандо Алонсо боролся с мышечной травмой спины. Сегодня утром он продолжает лечение и решил не участвовать в Первая практика», — говорится в официальном заявлении команды.

Фелипе Другович — резервный гонщик Aston Martin с 2023 года. В сезоне Формулы-2 2022 года он стал чемпионом. Ранее бразилец уже принимал участие в пятничных тренировках за «Астон Мартин».

Гран-при Венгрии проходит на автодроме «Хунгароринг» недалеко от Будапешта. Первая тренировка уикенда запланирована на пятницу, 1 августа.