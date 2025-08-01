Макс Ферстаппен протестировал самый быстрый и самый дорогой Ford Mustang в истории
Действующий четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен протестировал новый спорткар Ford Mustang GTD — автомобиль, который представляет собой дорожную машину, построенную по канонам гоночного прототипа. Купе стало самым быстрым и самым дорогим Ford Mustang в истории модели.
Пилот Red Bull Racing получил возможность испытать автомобиль в рамках совместного проекта марки Ford и британского журналиста Криса Харриса, с которым голландец прокатился на 815-сильном спорткаре на юге Франции. Заезды состоялись в том числе благодаря партнёрству американского концерна с австрийской командой, начавшемуся несколько лет назад.
«Ферстаппен — скромная фигура, несмотря на все свои достижения. Если говорить о спектре суперзвёзд Формулы 1, то он не похож ни на рассудительного Ники Лауду, ни на плейбоя Джеймса Ханта. Но он чистый гонщик, готовый всю ночь не спать, играя в домашнем симуляторе гонки на выносливость, как и участвовать в гонке GT3 под вымышленным именем или доминировать в гонке Формулы 1. И независимо от того, где, на чём и как он ездит, он невероятно, неумолимо быстр», — отметил Крис Харрис.
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