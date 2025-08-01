Ферстаппен протестировал самый быстрый и самый дорогой Ford Mustang в истории

Действующий четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен протестировал новый спорткар Ford Mustang GTD — автомобиль, который представляет собой дорожную машину, построенную по канонам гоночного прототипа. Купе стало самым быстрым и самым дорогим Ford Mustang в истории модели.

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Пилот Red Bull Racing получил возможность испытать автомобиль в рамках совместного проекта марки Ford и британского журналиста Криса Харриса, с которым голландец прокатился на 815-сильном спорткаре на юге Франции. Заезды состоялись в том числе благодаря партнёрству американского концерна с австрийской командой, начавшемуся несколько лет назад.