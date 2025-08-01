Топ-менеджер Alpine оказался в списке Эпштейна

Исполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе, который вернулся к активному управлению коллективом из Энстоуна после ухода Оливера Оукса, вновь оказался втянут в скандал. Сообщается, что имя топ-менеджера вместе с бывшими гонщиками чемпионата мира канадцем Жаком Вильнёвым и ирландцем Эдди Ирвайном фигурирует в так называемой «чёрной книге» Джеффри Эпштейна.

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Опубликованная в Unlimited Hangout информация связывает Бриаторе с кругом общения покойного финансиста, который был обвинён и осуждён в США за преступления сексуального характера, включая торговлю девушками. Ни Флавио, ни Alpine, ни Формула 1 официально не комментировала появившиеся в прессе слухи и обвинения.

Напомним, что также в числе фигурантов «чёрной книги» Джеффри Эпштейна также значатся бывший владелец Формулы 1 Берни Экклстоун и владелец Aston Martin бизнесмен Лоуренс Стролл.