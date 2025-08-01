Марко сравнил Норриса, Пиастри и Ферстаппена.

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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался об уровне напарников по «Макларену» Ландо Норриса и Оскара Пиастри, а также назвал Макса Ферстаппена ориентиром для последнего.

– У «Макларена» два топ-пилота, а «Ред Булл» фактически является командой одной машины. Это скорее плюс или минус для «Макларена»?

– Пока сохраняется такое преимущество, команда может не так сильно все контролировать. Считаю, то, что все еще нет приказов – очень по-спортивному. Но когда пелотон уплотняется, это определенно минус – два топ-гонщика отнимают очки друг у друга. Однако в данный момент ситуация другая. Учитывая отрыв, команда ничем не рискует.

– Кто сильнее в долгосрочной перспективе – Норрис или Пиастри?

– У Пиастри крепче нервы, он стабильнее и всегда выдает максимум. Я никогда не видел, чтобы он поддавался эмоциям. Норрис, пожалуй, быстрее на одном круге, но в целом, считаю, Пиастри впереди.

– Некоторые говорят, что Пиастри уже на уровне Ферстаппена…

– У Пиастри невероятная карьера, и он прибавляет год за годом. В прошлом сезоне были некоторые колебания в зависимости от трассы – сейчас это не так. Но Ферстаппен есть Ферстаппен – до него еще нужно дорасти. Однако у него есть потенциал, чтобы стать одним из великих.