Алонсо примет участие во 2-й практике перед Гран-при Венгрии
Алонсо выступит во 2-й практике в Венгрии.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вернется за руль болида и примет участие во 2-й практике перед Гран-при Венгрии.
Алонсо пропустил 1-ю тренировку в Венгрии из-за мышечной травмы спины. Вместо него практику провел резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович.
Теперь же, после прохождения необходимых медицинских процедур сегодня утром, Алонсо решил вернуться за руль болида, и получил соответствующий допуск от ФИА.
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Алонсо примет участие во 2-й практике перед Гран-при Венгрии
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«Металлург» отказался от идеи выменять Савикова, «Спартак» запросил слишком большую компенсацию. Клуб из Москвы предлагает защитнику зарплату 8-9 млн рублей («Матч ТВ»)
Алонсо примет участие во 2-й практике перед Гран-при Венгрии