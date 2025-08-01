Алонсо примет участие во 2-й практике перед Гран-при Венгрии

Алонсо выступит во 2-й практике в Венгрии.

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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вернется за руль болида и примет участие во 2-й практике перед Гран-при Венгрии.

Алонсо пропустил 1-ю тренировку в Венгрии из-за мышечной травмы спины. Вместо него практику провел резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович.

Теперь же, после прохождения необходимых медицинских процедур сегодня утром, Алонсо решил вернуться за руль болида, и получил соответствующий допуск от ФИА.