В квалификации Гран-при Венгрии был установлен новый рекорд «Формулы-1»

Новый рекорд «Формулы-1» был установлен на Гран-при Венгрии. Первое и десятое место по итогам квалификационных заездов разделили всего 0,543 секунды.

С первой позиции в воскресной гонке будет стартовать Шарль Леклер из «Феррари» — его квалификационный результат составил 1 минута 15,372 секунды. Десятку замкнул 20-летний Исаак Хаджар из команды «Рейсинг Буллс» (1,15,915).

Предыдущее достижение так же было установлено на Гран-при Венгрии: в 2023 году победителя квалификации Льюиса Хэмилтона (1,16,609) и занявшего десятое место Нико Хюлькенберга (1,17,186) разделили 0,577 секунд.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международная федерация автоспорта (FIA) не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.