Названа одна из причин сенсационного поула Леклера на Гран-при Венгрии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр сообщил, что смена тактики в третьем сегменте квалификации позволила Шарлю Леклеру одержать победу. В команде приняли решение выпустить Леклера на трассу раньше, чтобы он не замедлялся и не ждал своей очереди для быстрой попытки.

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«Думаю, самое большое различие заключалось в том, ждёшь ты своей очереди для попытки, или нет. Когда стоишь в очереди, а мы, кажется, стояли в очереди всего минуту и 30 секунд, теряется 6–7 °C температуры шин. А затем уже невозможно никак отыграться.

Когда шины находятся в правильном температурном окне, это стоит больше, чем полсекунды», — приводит слова Вассёра The Race.