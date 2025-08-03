Норрис выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис стал победителем Гран‑при Венгрии «Формулы‑1».

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Вторым финишировал его партнер по команде и лидер зачета пилотов австралиец Оскар Пиастри (отставание — 0,698 секунды), тройку призеров замкнул британец Джордж Расселл из «Мерседеса» (+21,916).

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, стартовавший с поул‑позишн, занял четвертое место. Действующий чемпион «Формулы‑1» нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл») расположился на девятой строчке.

Норрис сократил отставание от Пиастри в зачете пилотов до девяти очков (284 балла против 275). Третье место занимает Ферстаппен (187), также в топ‑5 входят Расселл (172) и Леклер (151).

Следующий этап чемпионата мира пройдет в Нидерландах с 29 по 31 августа.