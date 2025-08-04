Ферстаппен высказался об инциденте с Хэмилтоном

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен сомневается в необходимости расследования инцидента между ним и Льюисом Хэмилтоном на 29-м круге Гран При Венгрии.

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Голландца вызвали к судьям после гонки за инцидент в 4-м повороте, несмотря на то, что в борьбе между пилотами не было контакта. По мнению стюардов, Ферстаппен ехал по внутренней траектории и мог выдавить Хэмилтона с трассы и получить преимущество.