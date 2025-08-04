Ферстаппен высказался об инциденте с Хэмилтоном

«Мне непонятно, почему началось расследование», — Ферстаппен об инциденте с Хэмилтоном
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен сомневается в необходимости расследования инцидента между ним и Льюисом Хэмилтоном на 29-м круге Гран При Венгрии.
Голландца вызвали к судьям после гонки за инцидент в 4-м повороте, несмотря на то, что в борьбе между пилотами не было контакта. По мнению стюардов, Ферстаппен ехал по внутренней траектории и мог выдавить Хэмилтона с трассы и получить преимущество.
«Дело в том, что ничего не произошло. Мы даже не коснулись друг друга, вот в чём дело. Поэтому мне немного сложно понять, почему расследование началось после гонки. Мы изложили свою точку зрения. Льюиса там не было, но мы изложили свою версию событий. Не думаю, что Льюис действительно переживал из-за этого, потому что если бы он действительно переживал, то был бы сейчас в комнате стюардов, верно? Думаю, у нас обоих были не самые лучшие выходные, так что это всего лишь мелочь. Что ещё важнее, мы должны проанализировать свою игру, которая была не очень хорошей», — цитирует Ферстаппена издание RacingNews365.
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