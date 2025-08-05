Вассер сделал заявление о будущем Хэмилтона в Ferrari

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал слова пилота команды Льюиса Хэмилтона, сказанные на Гран-при Венгрии. После квалификации британец заявил, что он «совершенно бесполезен» и команде следует «сменить пилота». После гонок Льюис подчеркнул, что его слова следует воспринимать всерьёз.

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