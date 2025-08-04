Российский комментатор раскритиковал судей гран-при Венгрии

Российский комментатор Формулы 1 Алексей Попов раскритиковал стюардов Гран При Венгрии за излишнюю медлительность.

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Судейская коллегия не стала разбирать инцидент между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на 30-м из 70-ти кругов по ходу гонки и рассмотрела ситуацию после финиша. Не торопились они с разбирательством эпизода между Юки Цунодой и Нико Хюлькенбергом.

«Безобразие, я отстранил бы этих судей. Понимаю, если нашли недовес или планка днища стесана. Ясно, что многое выясняется потом. Но вот это вот? До финиша 20 кругов. Гонка закончится, и мы не будем знать, кто на каком месте. Опубликовали один протокол, спустя три часа – другой. Так нельзя. Ещё раз, по технике вопросов нет», – сказал Попов в стриме Гран При Венгрии.

Оба эпизода в итоге были оставлены без последствий.