Mercedes подтвердил продление контракта с Расселом

Глава «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил слухи о том, что пилот команды британец Джордж Расселл останется в 2026 году.

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«Он остается, определенно. Команда сильна. И он показал это [на Гран-при Венгрии]. У Джорджа всегда сильная позиция, он заявляет о себе с 2018 года. У него не было ни одного провального сезона, и ничто не меняло наши планы на следующий год», — приводит слова Вольфа издание Speedcafe.

Напомним, после 14-ти этапов Расселл занимает четвертое место в личном зачете пилотов. Его напарник итальянец Андреа Кими Антонелли – седьмой.