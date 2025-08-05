Оскар Пиастри близок к историческому рекорду «Формулы-1»

По итогам Гран При Венгрии, который стал 14 этапом Формулы 1 сезона 2025 года, австралиец Оскар Пиастри стал третьим в истории чемпионата мира по длительности результативной серии. Пилот McLaren смог завершить 40-й подряд Гран При в очковой зоне.

Превосходят результат молодого пилота только два многократных чемпиона Формулы 1. Второе место в истории серии занимает четырёхкратный обладатель титула голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, который в 2022-2024 годах смог проехать 43 этапа подряд с набранными очками. Лидирует по этому показателю британец Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион из Ferrari в пору выступлений за Mercedes-AMG в 2018-2020 годах провёл 48 гонок в топ-10.

До конца сезона-2025 остаётся ещё десять гонок, так что если все из них Оскар Пиастри завершит в очковой зоне, он станет единоличным обладателем исторического рекорда Формулы 1.