Тото Вольф сделал однозначное заявление о будущем Джорджа Рассела

Руководитель Mercedes Тото Вольф подтвердил, что Джордж Рассел продолжит выступать за команду в следующем сезоне, несмотря на отсутствие официального объявления о продлении контракта.

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Слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена из Red Bull в Mercedes на 2026 год активно циркулировали в паддоке, однако сам действующий чемпион мира в преддверии уик-энда в Будапеште подчеркнул, что останется в Red Bull, тем самым положив конец спекуляциям.