Тото Вольф сделал однозначное заявление о будущем Джорджа Рассела
Руководитель Mercedes Тото Вольф подтвердил, что Джордж Рассел продолжит выступать за команду в следующем сезоне, несмотря на отсутствие официального объявления о продлении контракта.
Слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена из Red Bull в Mercedes на 2026 год активно циркулировали в паддоке, однако сам действующий чемпион мира в преддверии уик-энда в Будапеште подчеркнул, что останется в Red Bull, тем самым положив конец спекуляциям.
«Да, он точно остаётся, – заявил Вольф в беседе с журналистами после Гран При Венгрии. – У Джорджа всегда были сильные позиции. Он показывает результат с 2018 года, и не было ни одного сезона, где это было бы иначе. То, что мы не обсуждаем это публично, не значит, что нет прогресса в частных переговорах. Контракт мы анонсируем, когда всё будет готово, но повторю: он точно остаётся. Команда сильна, и он это вновь доказал».
Главное сейчас