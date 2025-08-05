Жак Вильнев: Цунода – худший из напарников Ферстаппена

Вильнев раскритиковал Цуноду и назвал желаемых напарников Ферстаппена.

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Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев оценил выступления Юки Цуноды в паре с Максом Ферстаппеном, сравнив его с другими напарниками нидерландца.