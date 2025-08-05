Жак Вильнев: «Цунода – худший из напарников Ферстаппена. Здорово было бы посадить Леклера, Алонсо или Норриса в пару к Максу»
Вильнев раскритиковал Цуноду и назвал желаемых напарников Ферстаппена.
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев оценил выступления Юки Цуноды в паре с Максом Ферстаппеном, сравнив его с другими напарниками нидерландца.
«Цунода, наверное, худший из всех на данный момент. Многие скажут, что это нечестно, что болид сделан под Макса. Но Макс, возможно, единственный, кто действительно предоставляет команде обратную связь. Да, там развивают машину, чтобы она становилась все лучше и лучше для него. «Ред Булл» не стремится осложнить жизнь второму номеру. Вот в чем дело – таких как Макс немного. Если обратиться в прошлое, таких как он было больше одного. Также были несколько хороших пилотов и несколько средних. Сейчас же хороших гонщиков много, а не несколько. Исключительных пилотов больше нет, поэтому Макс выделяется. Сложно поставить кого-то ему в пару – все те, кто сражаются друг с другом, с трудом удерживаются в категории хороших, все они отлично смотрятся только в борьбе между собой. До того момента, как появляется кто-то вроде Макса, и ты думаешь: «Ладно, возможно, они не так уж хороши». Получается, дело в том, что Макс пока получал в напарники только средних пилотов? Было бы здорово увидеть Леклера рядом с Максом, чтобы понять, насколько он действительно хорош. Или посадить Алонсо к Максу, ведь его уровень известен. Было бы хорошо поставить Норриса в пару к Максу, чтобы увидеть, исключительный ли Норрис пилот или просто очень хороший. Это бы помогло оценить уровень. Мы знаем, что Макс – исключительный гонщик, но его напарники не были достаточно сильными. Нет смысла говорить: «О, бедняжки». Нет, они просто недостаточно хороши, их с трудом можно отнести к категории сильных. Так случилось и с Цунодой. У него уже опыт четырех или пяти лет выступлений. Он вышел на свой максимум и, очевидно, недостаточно хорош. Вот и все. Возможность ему дали – что ж, очень жаль. А он стремился к этому шансу, призывал его предоставить. Он получил шанс в топ-команде и не справился», – сказал канадец в интервью Vision4sport.
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