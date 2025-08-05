Ральф Шумахер сообщил, как Aston Martin ответил на критику Стролла

«Астон Мартин» бойкотировал немецкий Sky после критики Стролла со стороны Ральфа Шумахера
Ральф Шумахер сообщил, как «Астон Мартин» ответил на критику Стролла.
«Астон Мартин» отказал в доступе к своим сотрудникам бывшему пилоту «Формулы-1» Ральфу Шумахеру и его коллеге по немецкому Sky Петеру Харденаке на Гран-при Венгрии.
Канал собирался взять интервью у Майка Крака, который отвечает за операционную деятельность команды на трассе.
Журналисты связали бойкот с критикой гонщика Ланса Стролла.
«Я знаю, что команда больше не дает нам интервью, потому что в данный момент мы ей не очень нравимся», – прокомментировал ситуацию Ральф.
«Мы слишком критиковали людей в «Астон Мартин», – добавил Харденаке.
После Гран-при Великобритании Шумахер резко высказался о Стролле, который назвал болид «худшим куском дерьма». Ральф посчитал поведение канадца «абсолютно неприемлемым».
«Тебе двойка, дорогой Ланс, и извинись перед командой», – заявил немец.
«Астон Мартин» бойкотировал немецкий Sky после критики Стролла со стороны Ральфа Шумахера
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