«Астон Мартин» бойкотировал немецкий Sky после критики Стролла со стороны Ральфа Шумахера

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Ральф Шумахер сообщил, как «Астон Мартин» ответил на критику Стролла.

Ральф Шумахер сообщил, как Aston Martin ответил на критику Стролла
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«Астон Мартин» отказал в доступе к своим сотрудникам бывшему пилоту «Формулы-1» Ральфу Шумахеру и его коллеге по немецкому Sky Петеру Харденаке на Гран-при Венгрии.

Канал собирался взять интервью у Майка Крака, который отвечает за операционную деятельность команды на трассе.

Журналисты связали бойкот с критикой гонщика Ланса Стролла.

«Я знаю, что команда больше не дает нам интервью, потому что в данный момент мы ей не очень нравимся», – прокомментировал ситуацию Ральф.
«Мы слишком критиковали людей в «Астон Мартин», – добавил Харденаке.

После Гран-при Великобритании Шумахер резко высказался о Стролле, который назвал болид «худшим куском дерьма». Ральф посчитал поведение канадца «абсолютно неприемлемым».

«Тебе двойка, дорогой Ланс, и извинись перед командой», – заявил немец.
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