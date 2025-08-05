Юки Цунода установил антирекорд для пилотов Red Bull

Японский гонщик Формулы 1 Юки Цунода, который дебютировал в австрийской команде на домашнем для себя Гран При Японии 2025 года, установил антирекорд за всю историю пилотов программы Red Bull.

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На Гран При Венгрии Юки стал 17-м, установив самую продолжительную нерезультативную серию финишей вне очковой зоны среди всех гонщиков программы Red Bull. Начиная с Гран При Монако, Цунода ни разу не финишировал в первой десятке — это худший результат для всех гонщиков Red Bull, если не считать ситуации, когда пилоты сходили в гонках.

За перечисленный период лучшим результатом японца стало 12-е место на Гран При Канады, а кроме того он дважды — на Гран При Испании и Гран При Бельгии — становился 13-м, на Гран При Великобритании стал 15-м, на Гран При Австрии — 16-м, а в Монако, как и в Будапеште, занял 17-е место.