Шумахер предположил, чем может заняться Хэмилтон в случае ухода из «Ф-1»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о трудностях, которые в нынешнем сезоне испытывает пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Британец в данный момент занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 109 очков.

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