«Астон Мартин» бойкотировал немецкий телеканал из-за заявлений Ральфа Шумахера

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» бойкотировала любые интервью немецкому каналу Sky из-за критики, которой Ральф Шумахер ранее подверг пилота коллектива Лэнса Стролла.

«Я знаю, что команда больше не даст нам интервью, потому что сейчас мы не очень им нравимся», — приводит слова Ральфа Шумахера Bild.

«Мы слишком критиковали людей в команде», — добавил коллега Ральфа Шумахера по репортажам Петер Харденаке.

Напомним, ранее Шумахер раскритиковал канадского пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла за его слова, произнесённые в разговоре с инженером по радио после финиша Гран-при Великобритании. Стролл, финишировавший седьмым, тогда в резкой форме высказался о работе болида. Отмечается, что именно это и стало причиной бойкота.