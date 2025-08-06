Гонщик Даниил Квят остался без работы

Компания Automobili Lamborghini объявила о стратегической перестройке своей деятельности в автоспорте, приняв решение приостановить программу IMSA GTP на сезон 2026 года. Проект Hypercar/GTP, изначально задуманный как естественное развитие успешной клиентской гоночной платформы Lamborghini, был запущен с целью дальнейшего расширения присутствия бренда в гонках на выносливость высшего уровня.

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Программа была разработана для обеспечения глобальной известности благодаря представлению гибридного гоночного автомобиля в каждом из двух чемпионатов, где допускается этот класс. Однако условия, на которых была основана программа, существенно изменились. По мере развития проекта потребности в ресурсах — как с точки зрения бюджета, так и технической сложности — превзошли первоначальные прогнозы.

В этом контексте Lamborghini приняла стратегическое решение сосредоточить свои усилия и инвестиции на платформе GT3 и Super Trofeo, которые остаются краеугольными камнями автоспортивной деятельности бренда и ключевым элементом обеспечения высочайшего качества для клиентов по всему миру. Новые Temerario GT3 и Temerario Super Trofeo представляют собой два совершенно новых проекта, впервые полностью разработанных компанией Automobili Lamborghini.

Temerario GT3 был официально представлен в июле 2025 года на Фестивале скорости в Гудвуде и в настоящее время проходит завершающую стадию разработки, включая серию испытаний на европейских трассах. Его официальный дебют запланирован на гонку «12 часов Себринга» 2026 года, которая является частью чемпионата IMSA Weathertech Sportscar Championship. Проект Temerario GT3 призван превзойти как спортивный, так и коммерческий успех Huracan GT3, который на данный момент завоевал 96 титулов и одержал 192 победы в гонках по всему миру. Тем временем, новая модель Temerario Super Trofeo будет представлена к концу года.

Компания Automobili Lamborghini по-прежнему твердо привержена автоспорту как неотъемлемой части ДНК своего бренда и будет продолжать оценивать будущие возможности участия в гонках с теми же амбициями и страстью, которые определяют её спортивный дух. По итогам 2024 года Lamborghini лишилась команды Iron Lynx, которую в текущем сезоне сменила Riley, однако контракт с ней был рассчитан только до конца 2025 года. В итоге российско-итальянский гонщик Даниил Квят, который в сезоне-2025 выступает за заводскую команду Automobili Lamborghini Squadra Corse в турнире IMSA в классе GT Prototype (GTP) в зачёте Michelin Endurance Cup, лишится работы.