Вильнев рассказал, чем нынешние пилоты McLaren отличаются от Сенны

Жак Вильнев о Пиастри и Норрисе: «Не могу представить, чтобы Сенна и Прост радовались друг за друга»
Вильнев рассказал, чем нынешние пилоты «Макларена» отличаются от Сенны и Проста.
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев ответил на вопрос о том, вырастет ли напряжение в борьбе за титул между напарниками по «Макларену» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.
«Такое ощущение, что они всегда рады, когда соперник выступает лучше и выигрывает гонку. Это немного странно. Не могу представить, к примеру, чтобы Сенна и Прост поступали так же. Но, полагаю, когда они оформят Кубок конструкторов, то начнут больше проявлять характер на трассе. А затем противостояние между ними действительно накалится – по крайней мере надеюсь на это», – произнес эксперт.
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