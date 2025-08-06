Колапинто разбил болид Alpine на тестах в Венгрии

Компания Pirelli, являющаяся монопольным поставщиком шин для Формулы 1, после Гран При Венгрии начала очередную серию тестов покрышек для сезона 2026 года. В первый день на «Хунгароринге» работали команды McLaren, Visa Cash App Racing Bulls и Alpine.

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Все три команды использовали болиды-«мулы», адаптированные под размер шин 2026 года. Они сохранили 18-дюймовый диаметр, но стали на 25 мм уже спереди и на 30 мм сзади. McLaren и Alpine использовали болиды модели 2023 года, в то время как Racing Bulls использовали технику прошлого сезона. McLaren выставил на тесты победителя прошедшей гонки британцы Ландо Норриса, Racing Bulls — новзеландца Лиама Лоусона, а эстонец Пол Арон (на фото), который в прошлую пятницу участвовал в первой свободной тренировке за Sauber, был за рулём Alpine.

Лучшим по итогам дня Пол Арон с результатом 1:18:789, опередивший Ландо Норриса (1:19:272) и Лиама Лоусона (1:19:510), проехавших 159, 144 и 143 круга соответственно. соответственно. Во второй день к тестам присоединились монегаск Шарль Леклер за рулём модифицированного Ferrari SF-25 и два основных пилота Alpine — аргентинец Франко Колапинто и француз Пьер Гасли — на Alpine A525. Впрочем, для французской команды тесты были сорваны аварией.

«Сегодня утром во второй день испытаний шин Pirelli на трассе «Хунгароринг» у Франко Колапинто случился инцидент в 11-м повороте. Франко был осмотрен на месте в медицинском центре, и его состояние удовлетворительное», — сообщила Alpine в своих социальных сетях.

Официальных снимков аварии нет, однако по опубликованным в соцсетях кадрах видно, что Колапинто серьёзно разбил болид, не позволив его в дальнейшем использовать по ходу тестовой сессии. Таким образом тестовая программа Pirelli оказалась испорчена, а французской команде придётся тратить ресурсы и средство на восстановление машины.