Российский гонщик рассказал о русофобии в Эстонии

Шестикратный чемпион России по автогонкам Михаил Симонов, выигрывавший также чемпионат Эстонии, рассказал о русофобии в прибалтийском государстве. Он отметил в интервью «Газете.Ru», что на церемонии награждения ему аплодировал лишь отец.

© Соцсети

«Конечно, я с этим столкнулся. Представьте: приходит русский пилот и с первого же года выигрывает чемпионат. Это было как раз в преддверии пандемии. Здесь важно сказать, что меня всю жизнь поддерживает отец, он финансировал мои занятия и всегда поддерживал меня. И на награждение по итогам чемпионата Эстонии мы поехали вместе с отцом. Когда вышел пилот, занявший второе место, стоял гул, овации. А когда вышел я, стоял и аплодировал только мой папа. Мне не было принципиально, чтобы люди встречали меня аплодисментами. Важно было увидеть отца, который стоял и радовался за меня. Наверное, это и было начало моего успеха. Потому что до этого я пять раз подряд занимал вторые места. А потом выиграл в Эстонии и дальше стал побеждать и в России», — сказал Симонов.

«Обратный эффект». Оголтелая русофобия в Латвии принесла свои плоды