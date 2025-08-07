Тото Вольф: у Хэмилтона есть незаконченные дела в «Формуле-1»

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун предложил заводской команде Ferrari досрочно расторгнуть контракт с Льюисом Хэмилтоном, выплатив семикратному чемпиону мира всю оговоренную сумму, поскольку британец не демонстрирует желаемых результатов в сезоне-2025. Руководитель заводской команды Mercedes-AMG Тото Вольф не согласен с топ-менеджером и считает, что его бывший подопечный ещё многого может добиться в серии.

«У Льюиса есть незаконченные дела в Формуле 1. Точно так же, как Mercedes-AMG не справился с последними правилами с 2022 года, это ударило и по нему. Возможно, это связано со стилем пилотирования. Поэтому ему не стоит никуда уходить в следующем году. Нас ждут совершенно новые машины, которые будут совершенно иными в управлении, появятся новые силовые агрегаты, так что Льюису точно в 2026 году, и, надеюсь, на долгие годы обеспечено будущее. Если он уверен в машине, нет причин, по которым он не сможет выиграть свой восьмой титул чемпиона мира», — заявил Тото Вольф Mail Sport.

Напомним, в 2025 году Льюис Хэмилтон дебютировал в составе заводской команды Ferrari — за 14 прошедших Гран При в основных заездах лучшим результатом британца стали три финиша на четвёртой позиции.