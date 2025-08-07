Стало известно, заменит ли Боттас Колапинто в Alpine

22-летний аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто сохранит место боевого пилота в «Альпин» после летней паузы, не смотря на аварию на шинных теста «Пирелли», сообщил инсайдер и журналист портала PlanetF1 Томас Махер.

© Чемпионат.com