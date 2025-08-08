Экс-пилот Трулли раскритиковал Хэмилтона

Экс-пилот Renault и Toyota в Формуле 1 Ярно Трулли раскритиковал британца Льюиса Хэмилтона на фоне невыразительных выступлений семикратного чемпиона мира в составе Ferrari.

«Возраст? Машина? Чего-то не хватает в команде? Или, может быть, он просто достиг своего предела. Это так странно — как будто он изо всех сил пытается проявить себя. Он разочаровывает в квалификации, выступает лишь немного лучше в гонке, но никогда не блистает. Это не тот Хэмилтон, которого мы знаем. По правде говоря, только он сам знает, о чём он сейчас думает. Сейчас кажется, что Хэмилтон не может дать что-то серьёзное Ferrari. Его будущее неопределённо. Только те, кто разговаривает с Льюисом, могут по-настоящему понять, что с ним происходит», — заявил Ярно Трулли La Gazzetta dello Sport.