Серхио Перес начал работу с новым менеджером

Ушедший из Формулы 1 мексиканец Серхио Перес, похоже, готовится к возобновлению спортивной карьеры. Экс-пилот Red Bull нанял нового менеджера, о чём сообщил бывший спортивный тренер Хави Мартос.

© autosport.com.ru

«Я не знаю, в курсе ли вы, но у Серхио теперь новый менеджер, который заменил Джулиано Якоби. Интересно, зачем Перес его нанял? Если бы вы собирались окончательно уйти из гонок, то, как мне кажется, не стали бы обзаводиться новым менеджером», — заявил Хави Мартос в подкасте Duralavita.

Напомним, с 2026 года в Формуле 1 будет выступать 11 команд — Формула 1 объявила, что после завершения спортивных, технических и коммерческих экспертиз проект General Motors о создании команды Cadillac в чемпионате мира получил официально одобрение. Информации о пилотах нет, однако основным кандидатом на место в новом коллективе считается именно Серхио Перес.