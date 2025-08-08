Назван лучший пилот первой половины сезона-2025 по версии Sky Sports

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен возглавил рейтинг пилотов Формулы-1 за первую половину сезона-2025 по оценкам канала Sky Sports.

Эксперты Sky Sports поставили Максу Ферстаппену, выступающему за команду «Ред Булл», 9,5 балла из 10. На втором месте с оценкой 9 идут три гонщика — Оскар Пиастри («Макларен»), Джордж Расселл («Мерседес») и Шарль Леклер («Феррари»). Ландо Норрис, также представляющий «Макларен», получил 8,5 балла, отстав от партнёра по команде Пиастри на полбалла. Худшим в рейтинге стал Франко Колапинто из «Альпин», ему поставили всего 4 балла.

Рейтинг пилотов составлялся по 10-балльной шкале с учётом квалификационных и гоночных результатов. Всего в списке представлены оценки всех 20 гонщиков Формулы-1. Напомним, после летнего перерыва чемпионат продолжится Гран-при Нидерландов с 29 по 31 августа.

Главные новости дня: