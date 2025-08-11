Автогонщик сломал ключицу во время празднования победы

Американский автогонщик Коннор Зилич получил серьезную травму, празднуя победу в гонке серии NASCAR Xfinity Series. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен после окончания заезда попытался залезть на крышу своего автомобиля. В этот момент он поскользнулся и полетел головой вниз на землю.

«К счастью, КТ не выявило повреждений головы. Единственная травма — сломанная ключица. Спасибо позаботившимся обо мне врачам и всем, кто меня поддержал», — написал Зилич.

19-летний гонщик входит в команду Red Bull. Он выступает в разных гонках серии NASCAR, а также других гоночных сериях.