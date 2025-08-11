Феттель оценил вероятность своего возвращения в «Формулу-1»

Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Себастьян Феттель, завершивший карьеру в Формуле 1, не исключил своего возвращения в чемпионат мира. Правда, на место в кокпите немец не рассчитывает, полагая возможным свою работу в серии на административной должности.

© autosport.com.ru

«Как гонщик, нет, я в Формулу 1 уже не вернусь — эти времена прошли. Но, возможно, взять на себя какую-то административную функцию — это вполне реально. Правда, я действительно доволен тем, как складывается моя жизнь сейчас, и у меня достаточно дел в данный момент и без Формулы 1», — заявил Себастьян Феттель в интервью ZDF-Sportstudio.

Напомним, немец покинул чемпионат в конце сезона-2022, проведя два заключительных года карьеры в составе Aston Martin. С тех пор он держался в стороне от публичности и сосредоточился на семье, лишь изредка появляясь в паддоке и время от времени участвуя в тестах машин других серий.