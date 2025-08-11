Джордж Рассел объяснил, почему стал председателем Ассоциации пилотов Гран При
Гонщик Mercedes Джордж Рассел объяснил, почему стал председателем Ассоциации пилотов Гран При (GPDA) и для чего ему эта должность, которую он совмещает с выступлениями в Формуле 1.
«Я не стремлюсь оставить после себя какое-то наследие. Это никогда не было моей целью. Просто если я вижу возможность что-то улучшить, я хочу об этом рассказать, особенно если это касается безопасности на трассе или безопасности болидов. В 2012 году я был в команде с Билли Монгером, который потерял ноги в аварии британской команды Формулы 4 в 2017 году, и был с ним в тесном контакте. Я видел эту аварию вживую, а затем наблюдал за аварией Антуана Юбера в Спа в Формуле 2 в 2019 году, я смотрел это вживую. Было ужасно это видеть. И снова авария, на сей раз Ромена Грожана в Бахрейне в 2020 году, которую я тоже видел. Он был передо мной, я его обогнал, и эта картинка до сих пор стоит у меня в голове. Я посмотрел в зеркало, и всё, что я видел, — это пламя. Оно заполнило всё моё зеркало. Когда вы сталкиваетесь с подобными ситуациями с людьми, которых вы так хорошо знаете, и считаете, что у вас есть идеи, которые могут помочь повысить безопасность или предотвратить подобные ситуации, то, естественно, вам хочется поделиться ими. Это могло случиться с каждым. Это могло случиться с величайшим гонщиком в мире. Именно с такой опасностью мы сталкиваемся. Думаю, именно поэтому я хотел быть более вовлечённым, чем нет, в вопросы безопасности», — заявил Джордж Рассел Motorsport.
