В Red Bull объяснили, за что ценят Ферстаппена

Главный гоночный инженер «Ред Булл» Стивен Ноулз объяснил, за что ценит 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, выступающего за австрийский коллектив.

«Макс многое принимает к сведению. У нас очень откровенные беседы. Он не из тех людей, с которыми нужно обходить проблему стороной. Вы можете быть очень прямолинейны, что я действительно ценю», — сказал Ноулз на YouTube-канале The Inside Track.

В сезоне 2025 года нидерландский гонщик после 14 этапов занимает третье место в личном зачёте, имея на своём счету 187 очков. У лидера Оскара Пиастри («Макларен») — 284.