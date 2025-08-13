Названы три худших гонщика в истории «Формулы-1»

Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини ответил на просьбу читателей назвать трёх худших пилотов Формулы 1 в истории.

«Боже мой, ну и вопрос! Ладно, первым назову Гастона Маццакане. Это просто «легенда». Помню, на своей первой пресс-конференции в Формуле 1 он отказался говорить на английском, сказав: «Я наследник Хуана Мануэля Фанхио и буду только говорить на испанском [национальный язык в Аргентине – прим. AUTOSPORT.com.ru]». Можно ещё вспомнить Шиндзи Накано – был такой японский гонщик, выступавший за Minardi. Однажды на старте он включил заднюю передачу и поехал задним ходом! К счастью, он стартовал с последнего ряда, и позади никого не было. Третий гонщик… Тут всё очевидно, но я не станут называть его имя, потому что он мой друг», – написал Туррини в своей колонке.

Можно предположить, что Лео имеет в виду своего соотечественника Луку Бадоера, который за 50 гонок в Формуле 1 не набрал ни одного очка и полностью провалил два Гран При в составе Ferrari в 2008-м.