Названо условие, при котором Ферстаппен подпишет контракт с Mercedes

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о возможном перехода пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес». Ранее в СМИ не раз сообщалось, что нидерландский спортсмен может покинуть австрийскую команду.

