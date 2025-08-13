Экс-жена Шумахера ответила, знала ли о его ориентации до свадьбы

Бывшая супруга Ральфа Шумахера, модель Кори Бринкман прокомментировала слухи о том, что её брак с гонщиком был заключен по расчету.

Пара была жената 14 лет и рассталась 2015 году. А в 2024-м экс-пилот Формулы 1 сделал признание*. На этом фоне в СМИ появились предположения, что брак Ральфа и Коры был фиктивным, и будто бы по многолетнему соглашению получила немалую сумму.

«Ха-ха, будь это правдой, я сейчас была бы очень богата! Но нет, конечно, я никогда бы не согласилась брак по расчёту. Тратить на это свои лучшие годы жизни? Ни за что! Знала ли я? Нет, иначе бы не вышла за него замуж», – приводит слова Коры издание Daily Mail

