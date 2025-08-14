McLaren выставил на продажу болид «Формулы-1» 2026 года

Аукционный дом RM Sotheby's назвал несколько необычных лотов предстоящий торгов, которые пройдут в рамках финального этапа Формулы 1 2025 года в Абу-Даби. Британская команда McLaren продаст болид IndyCar, за рулём которого мексиканец Пато О'Уорд примет участие в 110-й гонке «Инди 500» в мае 2026 года, первый гиперкар LMDh, а также машину Формулы 1 2026 года, которой пока не существует.

«Этот аукцион — исключительная возможность стать владельцем частички истории гонок и сделать ставку на автомобиль, который ещё даже выходил на трассу. Мало того, владельцы этих невероятных машин получат беспрецедентный VIP-доступ к команде и происходящему на трассе», — заявил глава автоспортивного подразделения McLaren Зак Браун.

Как отметил топ-менеджер, покупатель болида Формулы 1 свою машину получит в 2028 году. В распоряжении коллекционера окажется либо автомобиль австралийца Оскара Пиастри, либо британца Ландо Норриса. На время ожидания покупки клиенту предоставят шоу-кар на базе машины 2025 года, а покупатели всех машин получат эксклюзивный доступ в Технологический центр McLaren в Уокинге, а также возможность заглянуть за кулисы команды на гонках.