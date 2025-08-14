Лоусон: Red Bull использовал гран-при Китая, чтобы избавиться от меня

Новозеландский пилот Формулы 1 Лиам Лоусон начал сезон 2025 года в составе Red Bull, но после двух этапов был понижен до команды Visa Cash App Racing Bulls. Гонщик объяснил, что пошло не так и почему он не получил шанса в основном коллективе.

© autosport.com.ru