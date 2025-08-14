Лиам Лоусон: Red Bull использовал Гран При Китая, чтобы избавиться от меня
Новозеландский пилот Формулы 1 Лиам Лоусон начал сезон 2025 года в составе Red Bull, но после двух этапов был понижен до команды Visa Cash App Racing Bulls. Гонщик объяснил, что пошло не так и почему он не получил шанса в основном коллективе.
«Если посмотреть на то, как другие команды подходят к вопросу привлечения молодого гонщика, и посмотреть на тестовые дни, время, проведённое в гоночном кресле, объём тестов, которые, например, Кими Антонелли провёл в прошлом перед гонками в этом году, то окажется, что мы с Red Bull ничего этого не делали. Мне дали всего два уик-энда на двух трассах, на которых я никогда не участвовал, один из них был спринтерским этапом. Все эти гоночные выходные выдались непростыми. У нас были проблемы с надёжностью в Бахрейне на тестах, у нас были проблемы с надёжностью в Мельбурне. В Китае мы рискнули сделать попытку с настройками болида наугад, чтобы попытаться что-то узнать. Я понимал, что это поможет мне развиваться в будущем, лучше понять автомобиль. Поэтому я был рад ехать с такими настройками. Но, по сути, этот этап Red Bull использовал, чтобы избавиться от меня. Я, конечно, старался изо всех сил и старался как можно быстрее набрать обороты, но если бы я знал, что буду участвовать всего в двух гонках с Red Bull, я бы, наверное, действовал немного иначе. Возможно, я был немного наивен, но думал, что у меня будет больше времени, чтобы научиться», — заявил Лиам Лоусон RacingNews365.
