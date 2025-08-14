Эксперт ответил, сможет ли Red Bull вернуться в лидеры «Формулы-1» в 2026 году

Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт считает, что Red Bull в 2026 году не сможет воспользоваться переменами в техническом регламента на шасси и силовые агрегаты, чтобы вернуться на лидирующие позиции в чемпионате мира.

