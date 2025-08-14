Эксперт ответил, сможет ли Red Bull вернуться в лидеры «Формулы-1» в 2026 году

Джонни Херберт: Сможет ли Red Bull вернуться в лидеры Формулы 1 в 2026 году? Нет!
Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт считает, что Red Bull в 2026 году не сможет воспользоваться переменами в техническом регламента на шасси и силовые агрегаты, чтобы вернуться на лидирующие позиции в чемпионате мира.
«Люди, которые сейчас в команде, конструкторы, специалисты по аэродинамике, специалисты по шасси и даже по силовой установке, теперь должны проявить себя, потому что многие другие сотрудники, доказавшие свою роль в Red Bull, ушли из команды. А теперь коллектив за очень короткий промежуток времени пошёл на спад — теперь им нужно заново обрести правильный настрой, чтобы изменить свой менталитет и двигаться в направлении, которое будет более выгодным в 2026 году. Это касается аэродинамики и шасси, но также и силовой установки, которая станет очень серьёзным испытанием, поскольку они сами взялись за создание моторов. Это огромная задача, во-первых, создать двигатель Формулы 1 со всеми задействованными технологиями, а во-вторых, сделать его таким же хорошим или даже лучше, чем, например, очень опытный Mercedes-Benz. Конечно, Red Bull ничего подобного делать не будет — это будет просто двигатель Ford под маркой, но собственного производства. Сможет ли Red Bull вернуться в лидеры Формулы 1 в 2026 году? Нет!», — заявил Джонни Херберт Thunderpick.
