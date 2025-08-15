Экс-глава «Формулы-1» рассказал о плане проведения гран-при СССР

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал о нереализованном плане проведения Гран-при СССР. Его слова приводит F1Destinations.

«Я нацеливался на то, чтобы болиды "Формулы-1" проехали по Красной площади. Мы изо всех сил старались организовать этап в СССР, но у нас ничего не получилось. Нам пришлось отложить планы, когда не стало Леонида Брежнева. В итоге мы не смогли продолжить переговоры с его преемниками», — рассказал Экклстоун.

Он добавил, что всегда рассматривал «Формулу-1» в качестве чемпионата мира и хотел, чтобы СССР или Россия стали частью турнира.

«Но нам пришлось в итоге отказаться от данной идеи», — резюмировал спикер.

Британец Экклстоун руководил «Формулой-1» на протяжении 40 лет и покинул пост в январе 2017 года. В период его работы в чемпионате был учрежден Гран-при России, который проводился в Олимпийском парке Сочи с 2014 года.

В 2023 году Экклстоуна обвинили в мошенничестве. В ходе слушаний в Королевском суде Саутуарка в Лондоне он признался, что не задекларировал активы на сумму 472 миллиона евро, находившиеся на счетах трастового фонда в Сингапуре. В итоге его приговорили к 17 месяцам тюрьмы условно.